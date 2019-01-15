Плани Реала щодо Луніна кардинально змінилися – клуб хоче повернути українця собі на другу частину сезону

Голкіпер збірної України і Леганеса Андрій Лунін наступні півроку може провести в запасі "королівського" клубу.

Епопея навколо майбутнього Андрія Луніна продовжується. Орендований у Реала голкіпер майже не грає в Леганесі, тому постійно з'являються нові чутки щодо зміни клубу.

Черговий поворот у справі – Реал хоче повернути 19-річного воротаря у свій склад на другу частину сезону. Річ у тім, що третій голкіпер "вершкових" Кіко Касілья завершує свій перехід в англійський Лідс і вже навіть не тренується з командою. Як наслідок, на Бернабеу звільнилося місце для Луніна і Реал хоче зараз забрати його з Леганеса, інформує Marca.

Керівництво "королівського" клубу вважає, що для Андрія буде корисніше щодня до літа тренуватися в складі Реала з футболістами, які в наступному сезоні стануть його партнерами, ніж провести цей час в Леганесі. Звичайно, ігрової практики і навіть статусу другого номера йому ніхто зараз не надасть – в команді є Тібо Куртуа та Кейлор Навас, який нещодавно продовжив контракт.

Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій

Перед Новим роком Реал вже намагався повернути Андрія з Леганеса. Тоді сам українець відмовився, бо задоволений своїм перебуванням на Бутарке. Однак зараз позиція Реала мала б бути більш чіткою та однозначною.

Потрібно розуміти, що в попередньому випадку "вершкові" хвилювалися за простій у кар'єрі нашого голкіпера, а зараз вже турбуються про себе, забезпечуючи Сантьяго Соларі від форс-мажорів. Як от теперішня травма Куртуа, на час якої Лунін би був другим воротарем за спиною Наваса і гарантував би Флорентіно Пересу відносний спокій за воротарську позицію.

Так чи інакше, але Реал, як повідомлялося раніше, не може просто достроково перервати оренду та забрати Луніна з Бутарке. За інформацією іспанської преси, "пепінерос" вже сьогодні мають дати відповідь чинному переможцю Ліги чемпіонів щодо Андрія.

Втім, на презентації Василя Кравця технічний директор Леганеса Чема Індіас заявив, що Реал не виходив на них стосовно трансферу голкіпера збірної України. "Ні, ми контактували з Реалом в останні місяці через їхню зацікавленість, і це нормально, зважаючи на розвиток кар'єри, який є в голкіпера. Більше ми не мали жодних новин від Реала, що стосується трансферу", – цитує Індіаса AS.

Леганес відреагував на можливий перехід Луніна в Уеску: 3 варіанти для українського воротаря на другу частину сезону

Дуже схожа ситуація на ту, яка виникла після виходу Уески на Реал з пропозицією про оренду Луніна до кінця сезону з гарантією виступів в основі. Історія затихла на тому, що "пепінерос" сказали – вони не чули про такий розвиток подій.

Леганес дотримується однієї позиції: спростовує чутки іспанських ЗМІ щодо дострокового припинення оренди та запевняє, що розраховує на Луніна не лише в цьому сезоні, а й розглядає варіант продовження оренди на наступний. А паралельно шукає на ринку іншого воротаря, після підписання якого подумає над тим, щоб відпустити Луніна в Реал вже зараз.

Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи