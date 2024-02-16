Головні новини футболу 15 лютого: драма Шахтаря і Марселя в ЛЄ, Мбаппе піде з ПСЖ, падіння України в рейтингу ФІФА
"Футбол 24" представляє даджест головних новин за четвер, 15 лютого.
Єврокубки
Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь.
В інших матчах ЛЄ Лукаку приніс Ромі нічию, божевільний матч Галатасарая з переможним голом Ікарді, легка перемога Спортінга. Мілан розгромив Ренн, Лофтус-Чік повторив досягнення Кака, Карабах шокував Брагу. Бенфіка вистраждала перемогу над Тулузою завдяки двом пенальті – Трубін пропустив через провал захисників.
Ліга конференцій: скандальний динамівець забив за друзів росіян, переможець ЛЄ дебютував з перемоги.
Андрій Лунін опинився в офіційній команді тижня Ліги чемпіонів.
Україна
Одразу троє гравців СК Дніпро-1 влаштували демарш – вони відмовляються повертатися в Україну.
УПЛ ТБ обростає подробицями: де можна буде дивитись матчі, платформи для показу і доля трьох "бунтівників".
Металіст 1925 оголосив про підписання екс-захисника Шахтаря, який виступав у Європі.
Клуб УПЛ отримав дозвіл на допуск уболівальників на стадіон – камбек відбудеться одразу після поновлення чемпіонату.
Георгій Судаков зізнався, де мріє продовжити кар'єру – зірку Шахтаря ставлять вище за Зінченка та Мудрика.
Минай презентував аж 10 новачків – черговий шанс для скандального екс-гравця Шахтаря.
Інші головні події
Збірна України опустилась на дві позиції у рейтингу ФІФА – команда Реброва не грала останні 3 місяці.
Андрій Лунін жорстко наїхав на зірку Реала за довгий язик – бійці завадило втручання Анчелотті.
Кіліан Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб вільним агентом.
Реал повертає майбутнє Луніна на 180 градусів – новий контракт і конкуренція з Куртуа.
Роман Яремчук обрав клуб для продовження кар'єри – провальний рекорд минулого може стати на заваді.