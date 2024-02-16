Шахтар і Марсель зіграли 2:2 у ЛЄ 15 02 2024 / ФК Шахтар

Єврокубки

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь.

В інших матчах ЛЄ Лукаку приніс Ромі нічию, божевільний матч Галатасарая з переможним голом Ікарді, легка перемога Спортінга. Мілан розгромив Ренн, Лофтус-Чік повторив досягнення Кака, Карабах шокував Брагу. Бенфіка вистраждала перемогу над Тулузою завдяки двом пенальті – Трубін пропустив через провал захисників.

Ліга конференцій: скандальний динамівець забив за друзів росіян, переможець ЛЄ дебютував з перемоги.

Андрій Лунін опинився в офіційній команді тижня Ліги чемпіонів.

Україна

Одразу троє гравців СК Дніпро-1 влаштували демарш – вони відмовляються повертатися в Україну.

УПЛ ТБ обростає подробицями: де можна буде дивитись матчі, платформи для показу і доля трьох "бунтівників".

Металіст 1925 оголосив про підписання екс-захисника Шахтаря, який виступав у Європі.

Клуб УПЛ отримав дозвіл на допуск уболівальників на стадіон – камбек відбудеться одразу після поновлення чемпіонату.

Георгій Судаков зізнався, де мріє продовжити кар'єру – зірку Шахтаря ставлять вище за Зінченка та Мудрика.

Минай презентував аж 10 новачків – черговий шанс для скандального екс-гравця Шахтаря.

Інші головні події

Збірна України опустилась на дві позиції у рейтингу ФІФА – команда Реброва не грала останні 3 місяці.

Андрій Лунін жорстко наїхав на зірку Реала за довгий язик – бійці завадило втручання Анчелотті.

Кіліан Мбаппе повідомив ПСЖ, що влітку покине клуб вільним агентом.

Реал повертає майбутнє Луніна на 180 градусів – новий контракт і конкуренція з Куртуа.

Роман Яремчук обрав клуб для продовження кар'єри – провальний рекорд минулого може стати на заваді.