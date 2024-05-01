Рік тому Фермін, граючи в оренді за Лінарес Депортіво, був близький до переходу в польський Ракув, інформує портал Meczyki. У той момент він так і не дебютував ані за першу команду Барселони, ані навіть за другу. Він ніколи особливо не виділявся серед своїх однолітків – у молодіжній команді "блаугранас" Лопес не був основним гравцем.

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Тому агент Ферміна шукав для свого клієнта різні варіанти за кордоном. Так представник гравця почав переговори з майбутнім на той момент чемпіоном Польщі. Повідомляється, що агенція CAA Stellar навіть погодила з Барселоною вартість трансферу – Ракув мав заплатити за півзахисника трохи менше, ніж 600 тисяч євро.

Однак саме в той момент у Ракува змінився тренер: на місце Марека Папшуна прийшов Давід Шварга. У підсумку польський клуб відмовився від іспанця. Аналітики Ракува забракували цей трансфер, вважаючи, що Фермін Лопес погано реалізує гольові моменти. Той сезон Фермін завершив у Лінарес Депортіво з показником 12+4 за системою гол+пас.

Кар'єра Лопеса в Барселоні змінилася тоді, коли він забив у ворота Реала в товариському матчі під час літнього турне. У сезоні 2023/24 Фермін уже встиг забити 8 м'ячів за "блаугранас" у всіх турнірах.

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