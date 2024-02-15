Оренда у іспанському клубі завершується влітку, але українець не горить бажанням повертатися в Брюгге.

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"Роман надзвичайно щасливий у місті, його дружина та син теж. Він почувається більш залученим, ніж будь-коли, і якщо тільки буде можливість продовжити роботу у Валенсії, то він готовий. Авжеж, Брюгге віддавав за нього рекордні 17 мільйонів євро, і я розумію, що вони захочуть повернути частину вкладених грошей", – заявив агент Яремчука в коментарі Relevo.

Додамо, що у нинішньому сезоні українець награв за Валенсію близько 750 хвилин та відзначився 3 голами. Transfermarkt оцінює 28-річного нападника у 3 млн євро.

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