Лунін близький до нового контракту з Реалом – The Athletic повідомив деталі
Голкіпер Реала Андрій Лунін, схоже, задоволений своїми перспективами у Мадриді.
Чинний контракт 25-річного українця розрахований до кінця наступного сезону, але сторони активно ведуть переговори про новий контракт. Процес уже на фінішній прямій.
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За інформацією The Athletic, Лунін дуже близький до підписання нової угоди, яка залишить його в Реалі до літа 2028 року. Зарплата гравця значно зросте, щоб відповідати його новому статусу в команді. Видання зазначає, що переговори з агентом голкіпера почалися в березні й просувалися дуже швидко.
Нагадаємо, Андрій Лунін став гравцем Реала майже п'ять років тому, але лише в цьому сезоні зумів стати важливим гравцем для "вершкових". Українець скористався своїм шансом, коли травмувався Куртуа, а також Кепа Аррісабалага, якого Мадрид орендував на заміну бельгійцю.
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