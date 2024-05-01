Чинний контракт 25-річного українця розрахований до кінця наступного сезону, але сторони активно ведуть переговори про новий контракт. Процес уже на фінішній прямій.

Лунін почув вердикт за гол від лідера Баварії – головний конкурент українця не має жодних сумнівів

За інформацією The Athletic, Лунін дуже близький до підписання нової угоди, яка залишить його в Реалі до літа 2028 року. Зарплата гравця значно зросте, щоб відповідати його новому статусу в команді. Видання зазначає, що переговори з агентом голкіпера почалися в березні й просувалися дуже швидко.

Нагадаємо, Андрій Лунін став гравцем Реала майже п'ять років тому, але лише в цьому сезоні зумів стати важливим гравцем для "вершкових". Українець скористався своїм шансом, коли травмувався Куртуа, а також Кепа Аррісабалага, якого Мадрид орендував на заміну бельгійцю.

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі ЛЧ – Лунін пропустив у ближній, Вінісіус і Кроос врятували Мадрид