"Синьо-жовті" дізнались своє розташування серед усіх збірних світу. 15 лютого ФІФА оголосила перший рейтинг збірних у 2024 році.

ФІФА на своєму сайті опублікувала оновлений рейтинг збірних. Україна опустилась у ньому одразу на дві позиції і нині перебуває на 24-й сходинці (1553,35 бала). Серед представників УЄФА українська команда 12-та.

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Цікаво, що після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила, однак втратила позиції через очки, які на Кубку Азії набрали Південна Корея і Австралія. Найбільший стрибок, вийшовши в фінал КАН, здійснила збірна Нігерії, піднявшись одразу на 14 сходинок (з 42 на 28).

Суперники команди Сергія Реброва в плей-офф відбору на Євро-2024 також змінили своє розташування порівняно з попереднім рейтингом:

Боснія і Герцеговина – 71-ша (-2),

Ісландія – 73-тя (-2),

Ізраїль – 75-й (0).

Опоненти "синьо-жовтих" у групі В1 Ліги націй-2024/2025 посідають наступні позиції:

Чехія – 40-ва (-1),

Албанія – 64-та (-2),

Грузія – 77-ма (0).

Нагадаємо, у боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснією і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.

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