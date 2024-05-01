Динамо розгромило Верес в рамках перенесеного матчу 5-го туру УПЛ 2023/24. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Верес на "Футбол 24".

Попри розгромний рахунок, Верес провів гідну гру з одним із лідерів чемпіонату України. Динамо забивало наприкінці таймів. Першого – Ярмоленко, а другого – Пономаренко і Ванат. Для Матвія, до слова, це дебютний гол за першу команду.

Динамо розгромило Верес – Пономаренко забив дебютний гол за основу киян

Завдяки цій перемозі Динамо не пустило Шахтар у відрив. Кияни досі відстають від лідера на чотири очки. Верес перебуває у зоні перехідних матчів з доволі примарними шансами із неї вибратися, важливіше не впасти у зону прямого вильоту.