Український захисник Максим Імереков продовжить кар'єру в Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Металіст 1925 оголосив про відхід трьох гравців

33-річний оборонець підписав з командою Віктора Скрипника, під керівництвом якого свого часу виступав у Зорі, контракт до 30 грудня 2025 року. У новому клубі Максим виступатиме під номером 32.

Нагадаємо, Імереков – вихованець Шахтаря, за який і дебютував на професіональному рівні. В Україні також виступав за запорізький Металург, Олександрію, Десну та Зорю. За кордоном грав за білоруські Белшину та Торпедо-БелАЗ, кіпрський Ерміс.

Останнім його клубом був грецький Атромітос, за який він грав з серпня 2023-го. 8 лютого клуб достроково відпустив гравця вільним агентом у зв'язку з сімейними обставинами. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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