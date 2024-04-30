Баварія – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ – Лунін повертається
21:10 - Читать на русском
Баварія у рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між Баварією та Реалом стартує о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін, який пропускав гру в чемпіонаті проти Сосьєдада, повернувся в основу "королівського клубу".
Баварія – Реал Мадрид: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Баварія:
Реал Мадрид:
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