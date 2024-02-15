Контракт 25-річного француза з паризьким клубом закінчиться по завершенні нинішнього сезону. Мбаппе мав опцію автоматичного продовження угоди, але вирішив її не активувати. Фактично він вже зараз має право вести переговори з потенційними роботодавцями.

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ПСЖ сподівався, що зможе втримати свою головну зірку. Однак Кіліан Мбаппе вже повідомив президенту клубу Нассеру Аль-Хелаїфі про своє рішення покинути клуб, повідомляє The Athletic. Офіційне оголошення очікується в найближчі місяці, коли сторони узгодять умови прощання.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе налаштований приєднатися до мадридського Реала. Втім, оточення француза не вважає такий варіант найкращим. Вся справа в умовах, які пропонує мадридський клуб. Їх не можна навіть порівнювати з тим, що давав ПСЖ.

Нагадаємо, Мбаппе перебрався в Париж із Монако влітку 2017 року, за його трансфер заплатили 180 мільйонів євро. За весь час виступів у столиці Франції Кіліан відіграв у складі парижан 290 матчів, у яких забив 243 голи та віддав 105 результативних передач.

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