Український голкіпер Андрій Лунін кардинально змінив думку про себе в мадридському Реалі. Клуб прагне продовжити співпрацю.

Реал розглядає можливість запропонувати Луніну новий контракт, повідомляє AS. Цінність українця в очах керівництва клубу різко зросла. Останніми виступами Андрій переконав, що може робити різницю, коли доля Реала залежить від нього.

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Лунін зробив 9 сейвів проти РБ Лейпциг і врятував Реал у Лізі чемпіонів. Мадрид бачить, що воротар отримав впевненість. Українець стане страховкою на випадок, якщо Куртуа не повернеться на свій рівень після важкої травми.

Ще пів року тому Андрій схилявся до варіанту зі зміною клубу, адже Реал не висловив довіру та взяв Кепу. Однак тепер його майбутнє розвертається на 180 градусів, запевняє джерело. Лунін вважає, що зможе нав'язати конкуренцію Куртуа.

Поточний контракт Луніна з Реалом розрахований до літа 2025-го. Після кількох сезонів у орендах Андрій виконує роль дублера в Мадриді.

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