Федерація футболу США та Федерація футболу Мексики відкликали спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу серед жінок у 2027 році.

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Натомість обидва національні керівні органи поборються за право на проведення турніру у 2031 році. Про це повідомляє The Conversation. Ймовірно це рішення було ухвалене через те, що США за найближчі чотири роки мають провести чотири великі змагання. В країні відбудеться Кубок Амеріки-2024, Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року, чемпіонат світу серед чоловіків 2026 року (з Мексикою та Канадою) і літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Нове місце проведення жіночого ЧС-2027 буде відомо 17 травня. У ФІФА залишилося дві заявки – від Бразилії та спільна заявка Бельгії, Німеччини та Нідерландів.

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