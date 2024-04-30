Баварія краще розпочала, створивши кілька моментів, однак Лунін втримав ворота на замку. А в середині першого тайму Реал перетворив у гол дебютний шанс. Кроос виконав класний пас у розріз на хід Вінісіусу – бразилець легко переграв голкіпера.

Мюнхенці зрівняли рахунок відразу по перерві, розвинувши швидку атаку. Сане отримав ізоляцію один в один на правому фланзі, сміливо змістився в центр та пульнув у ближній кут. Лунін фактично не мав шансів врятувати гостей.

Wow Sane what a goal



pic.twitter.com/9vZqclImbW — Janty (@CFC_Janty) April 30, 2024

Пройшло ще кілька хвилин – і Баварія вийшла вперед. Мусіала зайшов у штрафний майданчик і отримав по ногах від Васкеса. Арбітр миттєво вказав на 11-метрову позначку, а Кейн спокійно переграв Луніна з пенальті.

HARRY KANE SCORES THE PENALTY!!!!!!



pic.twitter.com/fkSdgVhXW7 — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 30, 2024

Баварія – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЧ