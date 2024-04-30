Баварія – Реал – відео голів
Баварія приймає Реал у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Оперативно дивіться гольові моменти на "Футбол 24".
Баварія краще розпочала, створивши кілька моментів, однак Лунін втримав ворота на замку. А в середині першого тайму Реал перетворив у гол дебютний шанс. Кроос виконав класний пас у розріз на хід Вінісіусу – бразилець легко переграв голкіпера.
Мюнхенці зрівняли рахунок відразу по перерві, розвинувши швидку атаку. Сане отримав ізоляцію один в один на правому фланзі, сміливо змістився в центр та пульнув у ближній кут. Лунін фактично не мав шансів врятувати гостей.
Пройшло ще кілька хвилин – і Баварія вийшла вперед. Мусіала зайшов у штрафний майданчик і отримав по ногах від Васкеса. Арбітр миттєво вказав на 11-метрову позначку, а Кейн спокійно переграв Луніна з пенальті.
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