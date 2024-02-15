Тулуза – досвідчений кубковий боєць. У групі Ліги Європи французи навіть перемагали Ліверпуль, тож навряд боялися виїзду на Ештадіу да Луж. Бенфіці не заважали контролювати ситуацію, але не більше. Дуже бракувало гостроти. Жоау Маріу не зміг прицільно пробити після невдалого виходу голкіпера. Рафа Сілва все робив значно краще, але влучив у поперечину.

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Вийти вперед "орлам" допомогли технології. VAR хвилин п'ять переглядав боротьбу після подачі з кутового і таки визначив, що Логан Кошта зіграв рукою. Пенальті у ворота Тулузи. Анхель Ді Марія дуже легко переграв Реста. Через п'ять хвилин Кабрал мусив подвоювати перевагу, та не переграв голкіпера.

Розплата не змусила довго чекати. В Анатолія Трубіна упродовж матчу майже не було роботи. Після подачі захисники господарів зіграли максимально бездарно. М'яч стрибав поруч зі штрафним майданчиком Бенфіки, аж поки Деслер не відправив його у кут воріт. Отак несподівано рахунок став нічийним. Претензій до Трубіна бути не може.

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Бенфіка ще спробувала знову похитнути шальки терезів на свою користь, влаштувавши Тулузі справжню блокаду. Проблема в тому, що не гострих моментів. Французи організовано оборонялися. Так тривало до 90+2, коли Мавісса наступив на ногу гравцю Бенфіки. Крістіан занадто емоційно вимагав арбітра не ставити пенальті, за що заробив другу жовту. До 11-ти метрів знову підійшов Ді Марія. Цього разу не так впевнено, але знову забив. Бенфіка вистраждала перемогу.