Шахтар розписав нічию з Марселем у стиковому матчі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Команди провели своєрідну "розвідку" в першому таймі, зате видали феєрію після перерви. Двічі повторився однаковий сценарій – Марсель виходив уперед, а Шахтар дуже швидко зрівнював. Спочатку на гол Обамеянга відповів Матвієнко, а вже у компенсований час Егіналдо врятував донеччан від поразки.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь

Через тиждень ці команди зустрінуться на полі Марселя. Нагадаємо, що переваги ні в кого не буде, адже правило виїзного гола скасували ще в минулому сезоні.