Атлетіко виставив Облака на трансфер – "матрацники" хочуть "обікрасти" клуб українця
Керівництво Атлетіко більше не вважає основного воротаря команди Яна Облака незамінним.
Наступного літа Атлетіко має намір вигідно продати Облака, інформує AS. Повідомляється, що мадридський клуб має намір у такий спосіб убити двох зайців: розвантажити зарплатну відомість і оновити воротарську позицію. У клубі вважають, що словенський голкіпер серйозно здав останнім часом.
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Згідно з джерелом, "кольчонерос" бачать заміну Облаку у воротарі Валенсії Гіоргі Мамардашвілі. Контракт Яна з Атлетіко розрахований до літа 2028 року, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.
Ян Облак виступає за мадридський Атлетіко з липня 2014 року. Весь цей час він зберігав вірність мадридській команді, незважаючи на інтерес з боку клубів АПЛ.
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