Наступного літа Атлетіко має намір вигідно продати Облака, інформує AS. Повідомляється, що мадридський клуб має намір у такий спосіб убити двох зайців: розвантажити зарплатну відомість і оновити воротарську позицію. У клубі вважають, що словенський голкіпер серйозно здав останнім часом.

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Згідно з джерелом, "кольчонерос" бачать заміну Облаку у воротарі Валенсії Гіоргі Мамардашвілі. Контракт Яна з Атлетіко розрахований до літа 2028 року, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро.

Ян Облак виступає за мадридський Атлетіко з липня 2014 року. Весь цей час він зберігав вірність мадридській команді, незважаючи на інтерес з боку клубів АПЛ.

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