Шахтар і Марсель зіграли 15 лютого в першому поєдинку плей-офф Ліги Європи 2023/24 у Гамбурзі (2:2). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Несподіване повернення Степаненка – капітан Шахтаря вийшов у старті на перший офіційний матч року

Поєдинок у Гамбурзі став для Шахтаря першою офіційною грою в 2024 році – а, як відомо, для українських команд повернення після тривалої паузи нерідко стає проблемою. Впродовж останнього місяця "гірники" проводили лише товариські матчі на зборах у Туреччині, тоді як Марсель мав значно кращий ігровий тонус. Команда Дженнаро Гаттузо з початку року зіграла вже 6 офіційних матчів, у яких зовсім не вражала. Виліт з Кубка Франції від Ренна, три нічиї та поразка в чемпіонаті – до першого протистояння з Шахтарем Марсель підходив далеко не в оптимальній формі, що десь, можливо, нівельовувало гіпотетичну перевагу французів у функціональній готовності.

Шахтар – Марсель: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги Європи

Дженнаро Гаттузо зі стартовим складом Марселя не здивував – саме такий вибір італійця прогнозував RMC Sport за кілька годин до гри. Центральний захисник Шансель Мбемба (другий бомбардир команди після Обамеянга), який днями фінішував 4-м на Кубку Африки у складі ДР Конго, потрапив тільки в запас.

А от у Шахтаря була одна несподіванка. Капітан Тарас Степаненко, якого практично ніхто не чекав в основі через проблеми зі здоров'ям, таки опинився у старті. Відповідно, Дмитро Криськів замість прогнозованої основи, розпочав у запасі. Між бразильськими вінгерами Егіналду і Кевіном Маріно Пушіч обрав першого – новачку дісталася роль резервіста, а Егіналду вперше потрапив у старт "помаранчево-чорних" в офіційному матчі. Все решта було прогнозовано – наставник Шахтаря виставив перевірених футболістів.

Вже на старті гри активний пресинг Шахтаря ледь не дав результат. Пау Лопес віддав на Кондогбія, той під тиском Судакова обрізався поблизу власного штрафного. Зубков одразу пробив у дотик – іспанський кіпер перевів м'яч на кутовий. Перший момент у матчі саме за Шахтарем. Невдовзі Зубков класно отримав на хід, але не зміг точно віддати у штрафний, де чекав Сікан.

Марсель у дебюті поєдинку обмежився кількома підходами до штрафного "гірників", але без гостроти для воріт Різника. Дмитро у гру не вступав, а апеляції гостей щодо гри рукою після подачі Мерлена головний арбітр Ерік Ламбрехтс залишив без уваги. Блідого початку від підопічних Гаттузо першими не витримали фанати гостей, які вже на 15-й хвилині влаштували димову завісу на Фолькспаркштадіон. Гру зупинили на хвилини три.

Арбітр своїм поспіхом, можливо, позбавив Шахтар гола

На 27-й хвилині трапився дуже дивний епізод. Все почалося з розкішного пасу Коноплі на хід Зубкову. Олександр віддав на Сікана, той послизнувся на слизькому газоні. Як і Пау Лопес, який випустив м'яч з рук. У підсумку Егіналду спрямував м'яч у ворота, але гол скасували – за мить до того арбітр дав свисток, зафіксувавши... фол з боку Балерді. Чому не дати дограти епізод – незрозуміло. Так, гравці Марселя на той момент вже зупинилися, але питання залишилися.

Рішення Еріка Ламбрехтса дало перевагу аж ніяк не Шахтарю, навіть попри жовту картку Леонардо Балерді, який пропустить матч-відповідь. Штрафний удар невдало виконав Судаков, пробивши у стінку. У наступній атаці "помаранчево-чорних" Зубков знову отримав класну передачу на хід, але затягнув з ухваленням рішення і не зміг пробити.

Нервовий кінець "сухого" тайму і знову дивне рішення рефері

Знову влучання м'яча в руку – цього разу Матвієнку. Як і першому схожому епізоді, бельгійський арбітр промовчав. Чергова вдала дія Коноплі – вже вкотре Юхим блискучим пасом знаходить партнера. Правий захисник "гірників" покотив на лінію штрафного. Там був Егіналду, який зарядив вище. Ще один простріл Коноплі прилетів у руки Пау Лопесу. Одним із найкращих був латераль "гірників" за перші 45 хвилин.

Наприкінці першого тайму Марсель вперше вибіг у гостру контратаку. Невдала подача Зубкова зі штрафного обернулася атакою французів. М'яч опинився в Обамеянга, удар якого з лінії штрафного заблокував Бондар. Невдовзі у схожій ситуації опинився Харіт – марокканець пробив вище. І, схоже, настільки засмутився, що в центрі поля ліктем врізав Сікану. Вже у компенсований час Різник пішов на перехоплення верхової подачі та врізався у Мумбанья. Виглядало моторошно, але обійшлося. Обоє продовжили гру.

І ще один епізод, який викликав питання до арбітра. На останніх секундах тайму Балерді відверто притримав Сікана, не пустивши форварда до м'яча біля лицьової лінії. Чомусь навіть без фолу, не те що друга жовта.

Зрештою, нулі після першої половини у Гамбурзі. Шахтар провів її краще – підопічні Пушіча мали перевагу у володінні (58 на 42%), точності передач (87 на 83%) та кількістю ударів у площину (1 проти 0). Функціонально "гірники" нічим не поступалися Марселю, але на гол жодна з команд так і не награла. Попри це, Даріо Срна та Андрій Шевченко явно мали що обговорити.

Марсель переламав гру і з другої спроби забив

На старті другого тайму Конопля "сів" на жовту, сфоливши проти Мумбанья. Марсель провів кілька непоганих атак. Спершу Унаї непогано приклався здалеку – повз дальній кут, хоча Різник візуально все контролював. А от після подачі Обамеянга було гостро – Матвієнко в останню мить встиг випередити Луїса Енріке. Кутовий, який завершився першим ударом у площину воріт Різника (постарався Жіго). Шахтар відповів різким ударом Зубкова у ближню дев'ятку, який трохи не досяг мети.

Було ще одне влучання в руку – цього разу Балерді в боротьбі з Бондарем. Арбітр проявив послідовність і пенальті не призначив. Другу половину гостріше розпочали провансальці. Щоправда, одного разу м'яч побував у воротах Пау Лопеса, але Сікан перед тим явно допоміг собі рукою. Тут жодних питань бути не може.

А на 58-й виник найкращий момент у грі. Мерлен пройшов лівим флангом і навісив на Луїса Енріке. Той випередив Азарова, але з кількох метрів головою пробив повз ворота! Вбивчий шанс. Пощастило "гірникам", які тут же відповіли ударом Сікана – сейв Пау Лопеса. Був у Шахтаря ще один шанс. Зубков отримав м'яч у штрафному, але побачив забігання Бондаренка. Щоправда, віддав не дуже вдало – тільки кутовий.

Якщо в першому моменті Марселя Шахтарю пощастило, то другий завершився голом. Азаров втратив м'яч на лівому фланзі і не встиг за Клосом. Жонатан промчав правим флангом і зряче навісив на Обамеянга. Конопля перехопити не зумів, а П'єр-Емерік технічно увігнав м'яч у ближній кут. 0:1. Тиск провансальців у другому таймі таки дав результат.

Шахтар відповів голом, але знову втратив Степаненка – ризик Пушіча може вилізти боком

На щастя, Шахтар швидко відігрався. На 68-й хвилині Зубков подав штрафний, Пау Лопес вибив м'яч. Конопля виграв підбирання і повернув у штрафний, де відверто провалився Клос. Автор гольової передачі махнув ногою повз м'яч, який опинився у Матвієнка. Микола влучно пробив у дальній кут. 1:1!

Щоправда, дуже швидко рахунок міг знову змінитися. Мумбанья навісив на Енріке, той у боротьбі з Азаровим зумів проштовхнути м'яч у бік дальньої стійки. На щастя, повз ворота – Різник вже не реагував. Тут же Шахтар втратив Степаненка, який схопився за задню поверхню стегна. Більше 70 хвилин на мокрому полі далися взнаки – капітан знову отримав травму і тепер його вихід на Велодромі під великим сумнівом. Замість Тараса вийшов не Криськів, а Назарина.

Одразу після цього Шахтар ледь не пропустив. Мумбанья вибіг майже сам на сам з Різником, прокинув повз нього і впав. Арбітр не свиснув і, як показав повтор, розібрався блискуче – нападник Марселя падав сам.

Драма з голами на останніх хвилинах і ще одна втрата на матч-відповідь

Останні хвилини гри минули в обопільних атаках – склалося враження, що нічия не влаштовува нікого. Пушіч випустив Гочолейшвілі та Кевіна (офіційний дебют бразильця), але вирвати перемогу Шахтар не зумів. Натомість пропустив на 90-й хвилині. Гол зробив Обамеянг. П'єр-Емерік продерся крізь Гочолейшвілі та Зубкова, проштовхнув м'яч у центр штрафного, де набігав Ндіайє. Матвієнко не зумів вибити, а Різник – врятувати від гарматного удару.

Здавалося, це кінець, але Шахтар знову відігрався, продемонструвавши характер. На 90+3 хвилині Егіналду головою замкнув подачу Зубкова, врятувавши "гірників" від поразки. У час, що залишився, ще й Бондар отримав жовту і не зіграє у Франції. Пушіч точно втратив на матч-відповідь основного центрбека і, цілком імовірно, Степаненка. Гаттузо не зможе розраховувати на дискваліфікованого Балерді.

Зрештою, 2:2 – підсумок драматичної дуелі у Гамбурзі. Як і очікувалося, володар путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи визначиться у матчі-відповіді на Велодромі. Поєдинок Марсель – Шахтар відбудеться 22 лютого, стартовий стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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