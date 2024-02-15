Андрій Лунін доріс до того рівня, щоб сперечатися з авторитетами Реала.

Українець з 9 сейвами став героєм "сухої" перемоги Реала у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти РБ Лейпциг. На 2-й хвилині Луніну довелося витягати м'яч із сітки, але арбітри зафіксували офсайд у Хенрікса.

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Після матчу воротар Реала запевняв, що поштовх був, і гол скасували правильно. Кроос у коментарі німецьким журналістам пішов проти партнера – дотик був незначним, тому Лунін мав миритися з легальним взяттям воріт.

Українцю така поведінка старшого на 9 років ветерана не сподобалась, інформує Don Diario. Андрій дорогою додому в літаку підійшов до Крооса і різко озвучив свої претензії. Ситуація наближалася до точки кипіння, але втручання Карло Анчелотті допомогло вгамувати підопічних.

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