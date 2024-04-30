"Футбол 24" проаналізував виступ Михайла Мудрика у поєдинку 35-го туру АПЛ проти Астон Вілли – вінгер Челсі став єдиним українцем, який зіграв у цьому турі.

Мудрик вийшов у стартовому складі на гру проти Астон Вілли, але записати його до себе в актив українець точно не зможе. Михайло потрапив до хайлайтів з негативного боку, запам'ятавшись дуже невдалим ударом, який долетів до кутового прапорця.

Мудрик не догравав і в захисті, через що його команда постраждала від Астон Вілли. Такий виступ українця змушує замислитись, чи вартий він тих грошей, за які його придбав Челсі. Ілля Забарний через хворобу пропустив матч Борнмута, а Віталій Миколенко отримав травму, дуже невдало приземлившись після боротьби на другому поверсі. Олександр Зінченко пропустив дербі проти Тоттенхема, а Єгор Ярмолюк отримав крихти проти Евертона. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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