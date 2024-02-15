Тестувати присутність глядачів під час футбольних матчів розпочнуть в Рівному.

Верес на своєму сайті оголосив про повернення уболівальників на трибуни стадіону Авангард.

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Перший офіційний поєдинок у новому році рівняни проведуть проти Колоса у неділю, 25 лютого. "Червоно-чорні" отримали відповідний дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації. При цьому мають бути дотримані всі вимоги безпеки в умовах дії воєнного стану.

За інформацією видання Про Рівне, кількість квитків для уболівальників обмежена місткістю укриття на стадіоні – 1200 осіб. Це 15% від кількості глядацьких місць, готових на сьогодні в рамках реконструкції стадіону, яких на двох трибунах є 8000.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на 15-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок.

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