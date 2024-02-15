– 23 лютого стартує весняний тур УПЛ. Які матчі буде виробляти продакшн 1+1?

– Ми не виробляємо матчі. Творча частина виробництва повністю лежить на УПЛ. Своєю чергою, УПЛ ТБ працює з різними підрядниками, які допомагають їм створювати контент для каналу. 1+1 media distribution відповідає тільки за технічну дистрибуцію серед провайдерів, щоб зробити максимальне охоплення трансляцій матчів. Сподіваюсь, що це буде продукт, який користуватиметься попитом.

– Скільки зараз команд у пулі УПЛ ТБ?

– 13 клубів віддали свої права на трансляцію УПЛ.

– У Динамо, Дніпра-1 та Зорі досі діє контракт з 1+1 media. Чи будуть вони транслюватись на УПЛ ТБ?

– Так, у них чинний контракт з 1+1 media. Час покаже, як буде далі. Зараз наше першочергове завдання – створити якісний продукт. Футбол має величезну вагу серед уболівальників – це соціально-політичний вид спорту. Тому навіть в такі скрутні часи вболівальники повинні бачити футбол. Сподіваємось, що наші команди будуть показувати гарну гру, яка зацікавить вболівальників, і вони кожної неділі будуть чекати на тур УПЛ.

Ставка на Шевченка: клуби УПЛ хочуть, щоб новий президент УАФ створив умови для єдиного телепулу

– Якщо Динамо, Дніпро-1 та Зоря захочуть достроково припинити контракт з 1+1 media, щоб увійти в УПЛ ТБ, ви не будете проти?

– Ні. Для бізнесу, як і для вболівальників, у пріоритеті єдиний продукт. Але ми не знаємо, які там стосунки і перемовини клубів з УПЛ.

– Вже є обсяг трансляцій на цей сезон?

– Це всі матчі 13 клубів до кінця чемпіонату. От і порахуйте. До нового сезону у нас є час, щоб наситити канал контентом, який буде цікавим для вболівальників.

– На яких платформах можна буде побачити матчі УПЛ?

– Ми зараз ведемо перемовини з усіма ключовими провайдерами. Уже досягнуті домовленості з Київстар ТБ, Датагруп-Volia, Viasat. Також ми надіслали пропозицію Мegogo, SWEET.TV, Triolan, вони теж зацікавлені.

Окрім цього, є домовленості з регіональними кабельними провайдерами. В наші часи важливо всім об’єднатись, щоб чемпіонат проходив, і його могло подивитись якомога більше вболівальників. Основне завдання 1+1 media – це зробити максимальне охоплення.

– А Setanta?

– Ми з Setanta уже провели два раунди перемовин. Вони обіцяли до кінця тижня дати відповідь. Думаю, що Setanta у своєму додатку також транслюватиме матчі УПЛ. Setanta, Мegogo та інші ОТТ-платформи мають значну перевагу перед іншими провайдерами.

– На ОТТ-платформах буде якась окрема підписка на матчі УПЛ?

– Це не буде окремий футбольний пакет, за який потрібно буде додатково платити. УПЛ ТБ буде транслюватись у базовому пакеті, щоб мати максимальне охоплення.

Динамо, Дніпро-1 та Зоря також перебувають у максимально доступному, базовому пакеті, інші клуби УПЛ також там будуть. Тому де-юре в УПЛ ТБ 13 клубів, а де-факто – 16. Можна сказати, що вже створено єдиний телепул.

– На яких каналах холдингу 1+1 media будуть транслюватись матчі УПЛ?

– Базові канали – це 2+2 і УНІАН. Там будуть транслюватись домашні матчі Динамо, Дніпра-1 та Зорі. Ми тільки починаємо робити продукт і основне завдання – це підготуватися до старту наступного сезону.

– Тобто на ваших каналах будуть транслюватись тільки ті клуби, з якими у вас контракт, а для всіх інших ви тільки займаєтесь дистрибуцією?

– Так. Домашні матчі 13 інших клубів будуть транслюватись на УПЛ ТБ, – резюмував Мальчевський в інтерв'ю Українському футболу.

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати