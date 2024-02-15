Захисник Гільєрме Варжао, півзахисник Вітінью та форвард Маркос Андре відмовляються повертатися в Україну, повідомляє Fcdnipro.com.

Гравець СК Дніпро-1 повернувся до тренувань після важкої травми – ще двоє продовжують реабілітацію

Причиною демаршу став банальний страх за свої життя – гравці налякані нещодавньою масованою атакою дронів на Дніпро.

Нагадаємо, 19-річний Вітінью виступає за дніпровський клуб на правах оренди з Атлетіко Мінейро (угода розрахована до літа). 20-річний Андре до 30 червня орендований у Ретро. Натомість 20-річний Варжао – повноцінний гравець СК Дніпро-1.

До слова, раніше про небажання повертатись до табору дніпрян заявляв ще один бразилець – форвард Венделл.

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