Закарпатський клуб організував офіційну презентацію зимових новачків, яких набралося аж 10. Про більшість з них було оголошено раніше, але деякі прізвища підтвердились лише сьогодні.

Минай дізнався, де проводитиме домашні матчі УПЛ – раніше двом аренам на Закарпатті оголосили жорсткий ультиматум

Минай підсилилили захисники Кирило Прокопчук, Сергій Корнійчук, Євгеній Скиба, Ярослав Кисіль, півзахисники Василь Вашкеба, Павло Тищук, Владислав Семотюк, Іван Матюшенко, нападники Денис Устименко та Владислав Вакула. Особливо цікава персона останнього. 24-річний Вакула свого часу подавав великі надії і отримав контракт від Шахтаря, але потім почалися постійні скандали з порушенням дисципліни. Желько Любенович покладає великі надії на "ренесанс" вінгера, який забив у першому ж матчі не перегляді.

Нагадаємо, Минай пішов зимувати на дні таблиці УПЛ, відстаючи від зони перехідих матчів на 6 очок, а від рятівної на 9. Закарпатці відновлять сезон 25 лютого матчем проти СК Дніпро-1.

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