Україна

Помер екс-тренер збірної України Михайло Фоменко – він вигравав у складі Динамо Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

Легенду Динамо грубо не пустили в УАФ після зміни влади – він був одним з головних облич команди Павелка.

Полісся перемогло Ворсклу, продовживши боротьбу за єврокубки – полтавці довели безвиграшну серію до шести турів.

Пушіча сватають у Фейєнорд на заміну наступнику Клоппа – у нього є вісім "конкурентів".

Світ

Барселона обійшла Жирону, дотиснувши Валенсію у матчі з ляпами голкіперів – Лєвандовскі хет-триком наблизився до Довбика.

АПЛ запровадить "стелю зарплат" – Гвардіола виступив проти, клуб зіркового українця утримався.

Лестер виграв Чемпіоншип – дубль Варді дозволив обійти Манчестер Сіті в історичному заліку.

Українці за кордоном

Лунін чи Куртуа: Анчелотті закрив питання воротаря на перший матч півфіналу ЛЧ проти Баварії.

Миколенко вибув щонайменше на шість тижнів.

Не вразив Шахтар, знайшов дружину через трансфер і дякує травмі за європейську кар'єру – усе про Маліновського.