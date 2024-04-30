Головні новини 29 квітня: помер Михайло Фоменко, Барселона вийшла в ЛЧ, фінансова революція АПЛ, травма Миколенка
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 29 квітня.
Україна
Помер екс-тренер збірної України Михайло Фоменко – він вигравав у складі Динамо Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.
Легенду Динамо грубо не пустили в УАФ після зміни влади – він був одним з головних облич команди Павелка.
Полісся перемогло Ворсклу, продовживши боротьбу за єврокубки – полтавці довели безвиграшну серію до шести турів.
Пушіча сватають у Фейєнорд на заміну наступнику Клоппа – у нього є вісім "конкурентів".
Світ
Барселона обійшла Жирону, дотиснувши Валенсію у матчі з ляпами голкіперів – Лєвандовскі хет-триком наблизився до Довбика.
АПЛ запровадить "стелю зарплат" – Гвардіола виступив проти, клуб зіркового українця утримався.
Лестер виграв Чемпіоншип – дубль Варді дозволив обійти Манчестер Сіті в історичному заліку.
Українці за кордоном
Лунін чи Куртуа: Анчелотті закрив питання воротаря на перший матч півфіналу ЛЧ проти Баварії.
Миколенко вибув щонайменше на шість тижнів.
Не вразив Шахтар, знайшов дружину через трансфер і дякує травмі за європейську кар'єру – усе про Маліновського.