В рамках стикових матчів Ліги Європи 2023/24 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2023/24, плей-офф

Мілан – Ренн – 3:0

Голи: Лофтус-Чік, 32, 48, Леау, 53

Брага – Карабах – 2:4

Голи: Банза, 44, Моутінью, 90+1 (пен) – Янковіч, 21 (пен), Зубір, 54, 69, Бензія, 65

Ланс – Фрайбург – 0:0

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Мілан у рідних стінах розгромив Ренн. Італійці вклалися у 53 хвилини, за які Лофтус-Чік встиг відзначитись дублем (ще один гол у активі Леау). Цікаво, що останнім півзахисником Мілана, якому вдалося забити 2+ голи у плей-офф єврокубків, до цього дня був Кака – це сталося аж у 2007 році. Принаймні, у цьому впевнені аналітики з Opta.

Також варто відзначити, що Мілан забив у перших дев'яти матчах нового року. Такого з "россонері" не траплялося з 2014-го. Крига скресла.

У паралельному матчі Карабах несподівано шокував Брагу – причому на її ж полі. Азербайджанці відвантажили у ворота португальців аж 4 голи, хоча й пропустили у відповідь двічі. Героєм гостей став Зубір, який оформив дубль і віддав асист.

Лише у зустрічі Ланса та Фрайбурга була зафіксована нічия. Франко-німецьке протистояння завершилось без голів.

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