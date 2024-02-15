Скандальний динамівець забив за друзів росіян, переможець ЛЄ дебютував з перемоги: Ліга конференцій
Відбулися перші матчі в рамках плей-офф Ліги конференцій 2023/24.
Ліга конференцій, попередній раунд плей-офф, перші матчі
Мольде – Легія – 3:2
Голи: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуе, 64, Аугустиняк, 71
Олімпіакос – Ференцварош – 1:0
Гол: Ель-Каабі, 83
Уніон Сент-Жилуаз – Айнтрахт Ф – 2:2
Голи: Расмуссен, 31, Нільссон, 68 – Шаїбі, 3, Калайджіч, 10
Вилучення: Ванхутте, 78 (УСЖ)
Штурм – Слован Братислава – 4:1
Голи: Бірет, 4, Станковіч, 27, Кітеїшвілі, 64, Камара, 90+1 – Родрігес, 8
Вилучення: Вайсс, 78 (СБ)
Мольде трощив Легію, оформивши 3 голи за півтайму. Втім, по перерві поляки скоротили відставання до мінімуму і залишили собі реальні шанси на матч-відповідь у Варшаві.
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Хосе Луїс Менділібар минулоріч виграв зі Севільєю ЛЄ, а сьогодні дебютував на чолі Олімпіакоса в скромнішому турнірі. Греки під завісу домашньої зустрічі з Ференцварошем організували собі бодай якийсь гандикап.
Айнтрахт за 10 хвилин зім'яв оборону Уніона, але потім розслабився. Бельгійці спромоглися на камбек 2:2 – все буде вирішуватися у Франкфурті.
Мало інтриги у парі Штурм – Слован. Австрійці розгромили суперника і майже гарантували собі місце у 1/8 фіналу. Єдиним голом за любителів грати з росіянами відзначився орендований з Динамо Жерсон Родрігес. Форвард-гуляка опинився за спинами захисників і майстерно реалізував момент.
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