Ліга конференцій, попередній раунд плей-офф, перші матчі

Мольде – Легія – 3:2

Голи: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуе, 64, Аугустиняк, 71

Олімпіакос – Ференцварош – 1:0

Гол: Ель-Каабі, 83

Уніон Сент-Жилуаз – Айнтрахт Ф – 2:2

Голи: Расмуссен, 31, Нільссон, 68 – Шаїбі, 3, Калайджіч, 10

Вилучення: Ванхутте, 78 (УСЖ)

Штурм – Слован Братислава – 4:1

Голи: Бірет, 4, Станковіч, 27, Кітеїшвілі, 64, Камара, 90+1 – Родрігес, 8

Вилучення: Вайсс, 78 (СБ)

Мольде трощив Легію, оформивши 3 голи за півтайму. Втім, по перерві поляки скоротили відставання до мінімуму і залишили собі реальні шанси на матч-відповідь у Варшаві.

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Хосе Луїс Менділібар минулоріч виграв зі Севільєю ЛЄ, а сьогодні дебютував на чолі Олімпіакоса в скромнішому турнірі. Греки під завісу домашньої зустрічі з Ференцварошем організували собі бодай якийсь гандикап.

Айнтрахт за 10 хвилин зім'яв оборону Уніона, але потім розслабився. Бельгійці спромоглися на камбек 2:2 – все буде вирішуватися у Франкфурті.

Мало інтриги у парі Штурм – Слован. Австрійці розгромили суперника і майже гарантували собі місце у 1/8 фіналу. Єдиним голом за любителів грати з росіянами відзначився орендований з Динамо Жерсон Родрігес. Форвард-гуляка опинився за спинами захисників і майстерно реалізував момент.

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