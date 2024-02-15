Ліга Європи, стикові матчі

Фейєнорд – Рома – 1:1

Голи: Пайшау, 45+1 – Лукаку, 67

Галатасарай – Спарта Прага – 3:2

Голи: Демірбай, 19, Крейчі, 61 (авт), Ікарді, 90+1 – Пресіадо, 47, Кухтла, 65

Вилучення: Нельссон, 62 (пряма червона) – Ринеш, 80 (друга жовта)

Янг Бойз – Спортінг – 1:3

Голи: Угрініч, 42 – Аменда, 31 (авт), Дьокереш, 41, Інасіу, 48

У Роми минув період ейфорії після зміни тренера, а заодно – період простих суперників. На виїзд в Нідерланди "вовки" поїхали після поразки від Інтера. Фейєнорд в першому таймі переграв суперника. Особливо старався Ігор Пайшау, який за перші пів години мав три вбивчі моменти. Рома відповіла ударом в поперечину він Паредеса і перспективним кутовим, який невдало використав Лукаку.

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Перед самісінькою перервою Фейєнорд таки вийшов уперед. Після подачі з флангу забив мініатюрний Пайшау, провал оборони гостей. У другому таймі команди грали набагато уважніше. Єдиний удар в площину на дві команди завершився голом. Лукаку з навісу Спінаццоли таки заштовхав м'яч у сітку. Тож у Римі переваги в рахунку не буде ні в кого.

Жодної інтриги в матчі Спортінга та Янг Бойз. Португальці були фаворитами й здобули комфортну перемогу. Господарям пощастило забити у першому таймі, але інтрига померла вже на старті другої половини. У домашньому матчі Спортінг матиме перевагу в два м'ячі.

Найемоційніший матч першого слоту зіграли в Стамбулі. Галатасарай виграв перший тайм, а другий перетворився на гойдалки. Спарта зрівняла, але доволі швидко пропустила ще раз. Господарі привезли собі проблеми ще швидше – пряма червона для Нельссона, і чехи забивають з цього ж штрафного. Пізніше склади зрівнялися, а крапку поставив Мауро Ікарді, який у компенсований час приніс перемогу Галатасараю.