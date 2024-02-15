Плей-офф ЛЧ стартував у звичному форматі – по два матчі у вівторок і середу. У перший день Реал обіграв РБ Лейпциг, а Ман Сіті здолав Копенгаген. Вчора Баварія поступилася Лаціо, а ПСЖ здобув перемогу над Реалом Сосьєдад. У символічній збірній тижня опинився лише один представник команд, які програли. Це Магнус Маттссон із Копенгагена. Усі переможці делегували щонайменше одного гравця.

Тухель більше не має права на помилку – керівництво Баварії ухвалило рішення після поразки від Лаціо

Команда тижня Ліги чемпіонів:

Голкіпер: Андрій Лунін (Реал)

Захисники: Ашраф Хакімі, Маркіньйос (обидва – ПСЖ), Маріо Хіла (Лаціо), Ферлан Менді (Реал)

Півзахисники: Магнус Маттссон (Копенгаген), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Браїм Діас (Реал)

Нападники: Філ Фоден, Бернарду Сілва (обидва – Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Парад сейвів Луніна врятував Реал у Німеччині – "вершкові" втримали перемогу над РБ Лейпциг у 1/8 фіналу ЛЧ