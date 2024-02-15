Лунін в офіційній команді тижня Ліги чемпіонів – УЄФА ще раз вказав на провал Баварії
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24. Відомо, хто потрапив у символічну збірну тижня.
Плей-офф ЛЧ стартував у звичному форматі – по два матчі у вівторок і середу. У перший день Реал обіграв РБ Лейпциг, а Ман Сіті здолав Копенгаген. Вчора Баварія поступилася Лаціо, а ПСЖ здобув перемогу над Реалом Сосьєдад. У символічній збірній тижня опинився лише один представник команд, які програли. Це Магнус Маттссон із Копенгагена. Усі переможці делегували щонайменше одного гравця.
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Команда тижня Ліги чемпіонів:
Голкіпер: Андрій Лунін (Реал)
Захисники: Ашраф Хакімі, Маркіньйос (обидва – ПСЖ), Маріо Хіла (Лаціо), Ферлан Менді (Реал)
Півзахисники: Магнус Маттссон (Копенгаген), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Браїм Діас (Реал)
Нападники: Філ Фоден, Бернарду Сілва (обидва – Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
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