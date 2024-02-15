"Я не можу сказати, що я кращий за Зінченка чи Мудрика, але мені приємно це чути (екс-тренер Шахтаря U-21 Фернандо Валенте пророкує Георгію яскравішу кар'єру, ніж в українців з Арсенала і Челсі, – L'Équipe).

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Я стежу за чотирма найкращими європейськими лігами. Прем'єр-ліга, Серія А, Ла Ліга та Бундесліга – це мрія, і я буду щасливий, коли зможу там зіграти.

А поки що ми збираємося спробувати вибити Марсель. Ми справжня команда, яка полюбляє агресивний та атакувальний футбол, і у нас дуже хороший склад. У нас дійсно є багато можливостей", – цитує Судакова L'Équipe.

Нагадаємо, вже сьогодні, 15 лютого, Шахтар проведе свій перший офіційний матч у 2024 році – у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи "гірники" у Гамбурзі зіграють з Марселем. Початок зустрічі о 19:45.

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