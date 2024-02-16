Главные новости футбола 15 февраля: драма Шахтера и Марселя в ЛЕ, Мбаппе уйдет из ПСЖ, падение Украины в рейтинге ФИФА
"Футбол 24" представляет даджест главных новостей за четверг, 15 февраля.
Еврокубки
Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч.
В других матчах ЛЕ Лукаку принес Роме ничью, сумасшедший матч Галатасарая с победным голом Икарди, легкая победа Спортинга. Милан разгромил Ренн, Лофтус-Чик повторил достижение Кака, Карабах шокировал Брагу. Бенфика выстрадала победу над Тулузой благодаря двум пенальти – Трубин пропустил из-за провала защитников.
Лига конференций: скандальный динамовец забил за друзей россиян, победитель ЛЕ дебютировал с победы.
Андрей Лунин оказался в официальной команде недели Лиги чемпионов.
Украина
Сразу трое игроков СК Днепр-1 устроили демарш – они отказываются возвращаться в Украину.
УПЛ ТВ обрастает подробностями: где можно будет смотреть матчи, платформы для показа и судьба трех "бунтовщиков".
Металлист 1925 объявил о подписании экс-защитника Шахтера, который выступал в Европе.
Клуб УПЛ получил разрешение на допуск болельщиков на стадион – камбек состоится сразу после возобновления чемпионата.
Георгий Судаков признался, где мечтает продолжить карьеру – звезду Шахтера ставят выше Зинченко и Мудрика.
Минай презентовал аж 10 новичков – очередной шанс для скандального экс-игрока Шахтера.
Другие главные события
Сборная Украины опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА – команда Реброва не играла последние 3 месяца.
Андрей Лунин жестко наехал на звезду Реала за длинный язык – драке помешало вмешательство Анчелотти.
Килиан Мбаппе сообщил ПСЖ, что летом покинет клуб свободным агентом.
Реал поворачивает будущее Лунина на 180 градусов – новый контракт и конкуренция с Куртуа.
Роман Яремчук выбрал клуб для продолжения карьеры – провальный рекорд прошлого может стать помехой.