Шахтер и Марсель сыграли 2:2 в ЛЕ 15 02 2024 / ФК Шахтер

Еврокубки

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч.

В других матчах ЛЕ Лукаку принес Роме ничью, сумасшедший матч Галатасарая с победным голом Икарди, легкая победа Спортинга. Милан разгромил Ренн, Лофтус-Чик повторил достижение Кака, Карабах шокировал Брагу. Бенфика выстрадала победу над Тулузой благодаря двум пенальти – Трубин пропустил из-за провала защитников.

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