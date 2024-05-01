"Йому довелося вступити в гру відразу ж, щойно розпочався матч. Це міг бути гол, але Андрій відбив постріл Сане після того, як Кейн вивів Лероя на ударну позицію. Лунін врятував ще раз після легшого удару самого Харрі.

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі ЛЧ – Лунін пропустив у ближній, Вінісіус і Кроос врятували Мадрид

Він не зміг виручити команду, коли Сане зрівнював рахунок потужним ударом, хоча ближня штанга була його штангою – "воротарською". Також Кейн обдурив його з пенальті. Його страждання під час гри на виходах тривають. Оцінка – 6".

Також "шістку" серед гравців Реала отримали Начо, Менді, Чуамені, Вальверде і головний тренер Карло Анчелотті. Лукас Васкес, Беллінгем і Родріго отримали від Marca 5 балів, а Рюдігер, Кроос і Вінісіус Жуніор удостоїлися "сімки".