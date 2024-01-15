Україна

Шахтар прибув на збори до Туреччини та почав підготовку до другої частини сезону. Шахтар офіційно оголосив про перехід першого в історії клубу переможця Ліги чемпіонів.

Кривбас оголосив про підписання другого зимового новачка. Полісся закрило трансфер екс-гравця Динамо і Шахтаря. Динамо поки не побачить свого новачка.

Наші за кордоном

Лунін виграв Суперкубок Іспанії, влаштувавши шоу сейвів у Класіко – Реал розгромив Барселону. Андрій зіграє і в Кубку Іспанії проти Атлетіко. Героїчні дії Миколенка допомогли Евертону втримати нічию з Астон Віллою.

Жирона сенсаційно втратила очки на полі найгіршої команди Ла Ліги – слабкий виступ Довбика, Циганков також не вразив. Трубін допоміг Бенфіці не відстати від лідера – сильний матч українця, попри підставу від захисників.

Світ

Японія у надважкому матчі Кубка Азії ледь уникла ганьби, Іран розбив Палестину, а ОАЕ впевнено обіграли Гонконг. Єгипет ледь не зганьбився у дебюті на КАН-2023, а Нігерія несподівано не змогла обіграти андердога.

Манчестер Юнайтед розписав ефектну нічию з Тоттенхемом. Мілан впевнено розібрався з Ромою і закріпився в топ-3 Серії А. ПСЖ обіграв віцечемпіона в центральному матчі французького вікенду.