Делегація "гірників" сьогодні прибула в турецький Белек, де команда планує працювати протягом місяця. У це й же день відбулося перше тренувальне заняття, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Слід зауважити, що разом з командою вже працює грузинський центральний захисник Лука Лацабідзе. Очікується, що про трансфер цього виконавця донецький клуб оголосить найближчим часом.

До слова, на турецьких зборах Шахтар планує провести шість товариських поєдинків. Усі матчі можна буде подивитись на клубному YouTube-каналі.

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