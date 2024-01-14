"Не впевнений, що я найкраще знаю інформацію. Я в цьому не впевнений. Але можу сказати, на чому ми зупинилися або яка у нас остання розмова була з керівництвом.

Динамо анонсувало перший зимовий трансфер – джерело розкрило гравця

Ми зійшлися на тому, що Брагару та Салюк – у нас. Я не знаю, що вони підписали чи не підписали. Нічого не можу про це сказати. Ми зійшлися на тому, що Брагару та Салюк в Чорноморці до літа, тобто до кінця чемпіонату. Далі – побачимо", – наводить слова Григорчука прес-служба одеситів.

Нагадаємо, обома гравцями Чорноморця цікавилося Динамо. Брагару вже нібито навіть підписав контракт з киянами. Інсайдери повідомляли, що власники клубів особисто ведуть переговори, щоб Максим перебрався в Київ вже взимку. До слова, в кінці сезону він стане вільним агентом.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ