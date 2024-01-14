Шахтар прибув до Туреччини, де готуватиметься до другої частини сезону, повідомляє прес-служба "гірників".

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Напередодні команда зібралась у Львові і транзитом через польський Жешув прибула до Белека. Разом з головною командою на збори вирушив і Шахтар U-19. Легіонери приєднаються до "помаранчево-чорних" вже у місці дислокації.

До слова, тренувальний процес за кордоном триватиме до 13 лютого – Маріно Пушіч запланував проведення 6 спарингів. Усі матчі можна буде подивитись на клубному YouTube-каналі.

Нагадаємо, перший офіційний поєдинок після зимової паузи Шахтар проведе вже 15 лютого – в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" зіграють з французьким Марселем.

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