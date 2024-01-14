"Россонері" у нинішньому сезоні в матчах із класичними грандами Серії А здобували перемоги виключно над римськими колективами. Ромі ж взагалі дуже важко саме з цим суперником. Востаннє "вовки" змогли обіграти Мілан понад чотири роки тому, коли командою керував ще Паулу Фонсека.

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Сьогодні обидва наставники могли б скаржитися на травми. У складах команд не вистачало багатьох ключових виконавців. Довелося шукати резерви. Стефано Піолі зумів вгадати. Ясін Адлі знову вийшов у старті й на 11-й хвилині відкрив рахунок. Француз ефектно хитнув Крістенсена й покотив під опорну ногу голкіперу. Для вихованця ПСЖ це перша результативна дія в складі Мілана, хоча він проводить в Італії вже другий сезон.

Не можна сказати, що хтось домінував, але в господарів був дуже хороший період в середині тайму. Жиру класно кинув у прорив Пулішіча, той не став ділитися з Леау, пробивши точно в руки голкіпера. Через дві хвилини Тео з невигідної позиції зумів пробити у стійку. Завершилося все ще одним ударом Пулішіча, який в останній момент встиг накрити Спінаццола. Трохи пізніше Лофтус-Чік не переконав рефері, що дотик до його ноги вартий пенальті.

На старті другого тайму в атаці господарів відзначилися захисники. Якщо Габбія змарнував чудову передачу від Тео, то К'яер зіграв розумніше. Досвідчений данець вирішив не бити, а скинув на Жиру. Олів'є з кількох метрів переправив у ворота. Француз забив 10-й гол у нинішньому сезоні й одноосібно вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів. Третій сезон поспіль форвард досягає двозначних показників. Востаннє таке траплялося з гравцем Мілана понад десять років тому, ним був Алешандро Пато.

Можливо, перевага у два м'ячі негативно вплинула на концентрацію "россонері". Принаймні це пояснило б безглуздий фол Давіде Калабрії. Капітан на лінії штрафного сфолив проти Пеллегріні. Паредес без проблем реалізував пенальті. Це гол додав Ромі впевненості. Вона почала контролювати м'яч і регулярно створювати моменти. Майк Меньян сьогодні не помилявся і кілька разів виручив свою команду.

Мілану вдалося уникнути нервової кінцівки. Яку ж красу організував Жиру. Олів'є притримав м'яч перед штрафним і п'ятою, поміж ніг супернику, вивів на удар Тео. Ернандес приклався з усіх сил, не залишивши шансів воротарю. Це дозволило захиснику відзначити результативний ювілей. У француза тепер 50 таких дій в матчах топ-5 чемпіонатів (27 голів і 23 асисти).

Остаточний рахунок міг стати розгромним. Муса нахабно прорвався в штрафний і пробив носком. Ніхто нічого не зміг зробити, але м'яч влучив у стійку воріт. Завдяки цій перемозі Мілан закріпився на третьому місці турнірної таблиці Серії А. Рома залишилася на дев'ятій сходинці.