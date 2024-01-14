Минулого літа вихованець київського Динамо перебрався в однойменний клуб із Загреба. Там Михайліченко закріпитися не зміг, і вже взимку хорватський клуб вирішив попрощатися з 26-річним українцем.

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Найближчим часом Богдан стане гравцем Полісся, стверджує ТаТоТаке. За інформацією джерела, угода вже закрита. Залишилося лишень підписати контракт, який розрахований до літа 2026 року. До житомирян гравець приєднається на правах вільного агента.

Нагадаємо, Михайліченко пройшов через академію Динамо, але за першу команду киян майже не грав. В Україні Богдан виступав за Сталь, Зорю і Шахтар, а в Європі – за бельгійський Андерлехт і загребське Динамо.

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