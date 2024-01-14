Відбулись чергові поєдинки Кубка Азії-2023, в яких зіграли учасники групи C. Читайте звіт про матчі дивіться на "Футбол 24".

Кубок Азії-2023, 1-й тур, група C

ОАЕ – Гонконг – 3:1

Голи: Аділ, 34, (пен.), Аль Заабі, 52, Аль Гассані, 90+5, (пен.) – Чан, 49

Іран – Палестина – 4:1

Голи: Ансаріфард, 2, Халілзаде, 12, Гаеді, 38, Азмун, 55 – Сейям, 45+6

ОАЕ впевнено обіграв Гонконг – Аділ вивів господарів вперед, реалізувавши пенальті на 34-й хвилині. Чан по перерві зрівняв рахунок, але Аль Заабі дуже швидко знову вивів ОАЕ вперед. Аль Гассані в кінці зустрічі зробив рахунок 3:1, реалізувавши пенальті.

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Іран же розтрощив Палестину. Ансаріфард вже на 2 хвилині вивів іранців вперед, а Халілзаде та Гаеді зробили рахунок розгромним до перерви. Сейям ще в компенсований час один м'яч відіграв, але Азмун у другому таймі зробив рахунок 4:1.

Таким чином, Іран та ОАЕ набрали по 3 очки та очолюють групу C, а Гонконг та Палестина поки не набирали балів.

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