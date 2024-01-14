Кубок африканських націй-2023, 1-й тур, група B

Єгипет – Мозамбік – 1:2

Голи: Мостафа, 2, Салах, 90+7 (пен.) – Віті, 55, Бауке, 58

Єгипет виправдав звання фаворита вже на 2-й хвилині – Салах невдало пробив у дотик після пасу з флангу, а Мостафа підхопив та одразу пробив у кут. "Фараони" і надалі більше володіли м'ячем, але в другому таймі все змінилось.

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На 55-й хвилині Віті зрівняв рахунок – вінгер замкнув подачу Макандзи ударом головою. А через 3 хвилини Мозамбіку вдалась класна контратака – Бауке встиг прокинути м'яч повз захисника та легко реалізував вихід віч-на-віч. Єгиптяни мали велику перевагу у контролі м'яча та ударах, але зрівняли рахунок лише у компенсований час. Мостафа упав у штрафному суперника в боротьбі, а суддя таки призначив пенальті. Салах реалізував його, врятувавши Єгипет від повної ганьби.

Таким чином, Мозамбік та Єгипет набрали по 1 очку в групі B. Сьогодні пізніше зіграють ще два учасники квартету – Гана та Кабо-Верде.

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