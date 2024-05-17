Реал Сосьєдад на власному полі розібрався з Валенсією (1:0), за яку грав Роман Яремчук. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Яремчук після травми поступово отримує більше ігрового часу. У матчі проти Райо форвард вийшов на заміну та змарнував супермомент. Однак тренер вирішив дати йому новий шанс і випустив в основі проти Реала Сосьєдад. Українець сформував пару нападників з Алмейдою.

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Баски володіли м'ячем, а Валенсія грала другим номер, але періодично вмикала пресинг. Починав його Яремчук. Власні атаки гості будували через довгі передачі, тому в Романа назбиралось 10 верхових дуелей (виграв три). Спроби зачепитися за м'яч частіше завершували невдало.

Яремчук вже на другій хвилині забив гол – відкрився під розрізний пас, вирвався сам на сам з голкіпером і точно пробив у ближній кут. Проте взяття воріт не зарахували через офсайд. На початку другого тайму Роман заходив з м'ячем у чужий штрафний, але на його простріл ніхто не відгукнувся.

Реал Сосьєдад забив швидкий гол, коли Кубо не випустив м'яч за межі поля і водночас асистував Андре Сілві. Японець дуже виділявся дриблінгом і хитрими передачами. З протилежного флангу різноманітності атакам додавали підключення Тірні. Валенсія відповіла на це лише дальніми ударами Герри.

Баски наближалися до другого гола. Барренечеа не влучив у ворота, а з ударами Тур'єнтеса та Мендеса впорався Мамардашвілі. Яремчука замінили на 70-й хвилині. Валенсія незабаром отримала подвійний шанс. Голкіпер парирував удар Каноса та добивання впритул від Марі, який вийшов замість Романа.

Матч завершився перемогою Реала Сосьєдад. Баски набрали 57 очок і піднялися на шосте місце. Команда фактично гарантувала собі п'ятий поспіль єврокубковий сезон. Скоріш за все, це буде Ліга Європи. Валенсія втратила будь-які варіанти на єврокубки.