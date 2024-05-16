Інколи голкіперам вдаються перлини, які нічим не гірші за шикарні голи. І одним з таких шедеврів може похизуватися знаменитий Грегорі Купе.

Грегорі Купе – один із найяскравіших воротарів в історії європейського футболу. Як і Фаб'єн Бартез, він не міг похизуватися антропометричними даними – його зріст лише 181 сантиметр, далеко не стандартні дані як для стража воріт.

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Втім, це не завадило йому досягнути найвищих футбольних висот. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про момент в житті Грегорі, який став трампліном для його подальшої кар'єри.

Лігу чемпіонів 2001/02 Ліон завдяки другому місцю у чемпіонаті розпочинав одразу з групового етапу. Вся футбольна Європа саме гуділа від перформансу, який видали у фіналі попереднього розіграшу Олівер Кан та Сантьяго Каньїсарес, і усім воротарям також кортіло гучно про себе заявити.

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Не бракувало подібних амбіцій і Грегорі Купе. У своїй кар'єрі йому доводилося битися за виживання в Лізі 1, тримати потужний емоційний удар в Лізі 2, відчувати друге дихання завдяки трансферу у Ліон. Саме у складі "ткачів" він розкрився на повну та почав мріяти про ЛЧ та футболку збірної. Зрештою доля винагородила його за ріки поту та шалену віру в себе. Сейвом, який цілком заслужено вважають одним з найкращих в історії Ліги чемпіонів.

У груповому етапі Ліону випало змагатися з Барселоною, Байєром та Фенербахче. Фаворитом цілком зрозуміло вважалися каталонці, а "ткачі" повинні були битися з "фармацевтами" за друге місце. Вже в першому матчі французи поступилися на рідному Жерлані, що підкосило амбіції команди. Вояж у Стамбул був успішним, і наступний у Барселону мав визначити подальші шанси на путівку в плей-офф.

Господарі одразу взяли матч під контроль та влаштували облогу воріт Купе. Той героїчно рятував команду, але мандраж в захисників це не подолало. В одному з моментів захисник під пресингом Рівалдо запанікував і віддав пас просто у власні ворота, "за комірець" Купе. Грегорі зорієнтувався в ситуації та у карколомному стрибку головою перевів м'яч у перекладину. Рівалдо був тут як тут на добиванні, але Купе і тут врятував. Цей диво-сейв можна передивлятися знову й знову.

Наприкінці матчу Барса таки дотисла Ліон на 2:0, Купе не мав змоги щось вдіяти. Однак в нього точно не було причин бути невдоволеним собою – інколи ціна за сторінку в історії ЛЧ буває дуже висока.