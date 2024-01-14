Український півзахисник Артур Микитишин продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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20-річний футболіст перейшов до табору криворіжців у статусі вільного агента, підписавши угоду терміном на 4 роки.

До слова, Артур добре знайомий вболівальникам Кривбаса – з вересня 2022-го по липень 2023-го він виступав за команду на правах оренди.

Нагадаємо, Микитишин – вихованець моршинської Скали. У 2019-му перейшов у систему Шахтаря, однак за головну команду так і не дебютував. Вирушав набиратися досвіду в Маріуполь, угорський Кюрелеті та Кривбас.

Останнім його клубом була Олександрія, до якої він приєднався у серпні 2023 року. У поточному сезоні провів за команду Руслана Ротаня лише 5 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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