– Як ви мотивуватимете футболістів, якщо перший тайм закінчується 3:0 не на вашу користь?

– Забігати в роздягальню з криками – не завжди потрібна ідея. Іноді варто всього-на-всього заспокоїти футболістів. Для цього тренери повинні бути психологічно врівноваженими. У нас зараз дуже гарна команда, але вона повинна виходити на поле і бути збалансованою, показувати свій максимум.

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Ми програвали Македонії 0:2, а потім вийшли і обіграли їх 3:2. У нас тоді була дуже важка розмова в роздягальні, бо гравці не просто не робили того, про що ми домовлялись, а взагалі нічого не робили. І тоді я їм сказав, що якщо вони заявляють, що зараз грають за Збройні сили України, а на полі нічого не роблять, то це багато про що говорить.

– Задоволення від перемоги більше у тренера чи у гравця?

– Коли отримуєш результат як тренер, більше радієш за самих гравців, адже розумієш, що ти допоміг їм виграти. Я швидко забуваю про те, що було сьогодні чи вчора, і так само швидко починаю підготовку до наступного матчу. Я не святкую перемоги дуже довго, – зізнався Ребров в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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