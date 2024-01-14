Тренерський штаб Маріно Пушіча в Шахтаря поповнили ще два фахівці – Раймонд ван дер Гау і Ярно Де Влісхауер.

Запрошення ван дер Гау ще кілька днів тому розсекретили ЗМІ. 60-річний фахівець став новим тренером воротарів Шахтаря. "На цій посаді він працюватиме разом з Андрієм Пятовим", – повідомляє прес-служба клубу.

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Цікаво, Раймонд ван дер Гау – перший тренер в історії "гірників", який вигравав Лігу чемпіонів. Цей трофей нідерландець здобув у 1999 році, коли був резервним голкіпером Манчестер Юнайтед.

Окрім ван дер Гау, донецький клуб запросив іще одного тренера. Бельгієць Ярно Де Влісхауер відповідатиме за фізичну підготовку футболістів Шахтаря.

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