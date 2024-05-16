Кубок України вперше за три роки отримав власника. У Рівному на стадіоні Авангард донецький Шахтар став рекордсменом за кількістю виграних трофеїв. Успіх у фіналі над Ворсклою виявився чотирнадцятим в історії для клубу в цьому турнірі – у київського Динамо на одну перемогу в Кубку менше.

Шедевральний гол Ковталюка п'яткою у фіналі Кубка України у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:2

– Пане Олеже, які враження на вас справила фінальна гра Кубка?

– Матч вийшов хорошим, веселим. Особливо другий тайм сподобався. Обидві команди прагнули грати – це те, чого нам не вистачає в чемпіонаті, коли команди катають м’яч. Це ж все ж таки фінал Кубка. На результат вплинула вища майстерність футболістів Шахтаря. Хоча Ворскла боролася до останніх хвилин, змогла забити чудовий м’яч. На полі навіть сутички були. Донеччани змушені були відійти назад, тягнути час.

– Кого б відзначили у матчі?

– Добре зіграв воротар Ворскли. У кількох епізодах він виручив команду.

– Шахтар дійсно зараз поза конкуренцією в українському футболі?

– Я б так не говорив. Виграли чемпіонат і Кубок, молодці, але ж їм довелося в кожному матчі доводити свою перевагу. У команді відносно новий тренер – Пушіч очолив Шахтар під час сезону й, гадаю, ще працює над створенням команди, яку хоче бачити. Ворскла у фіналі Кубка показала, що там роботи ще вистачить. А часу залишилося небагато. Я маю на увазі майбутню Лігу чемпіонів.

– Може, Шахтарю варто кимось підсилитися на Лігу чемпіонів?

– У них дещо інший підхід. Беруть молодих легіонерів і доводять їх до високого рівня. Ймовірно, якісь придбання і будуть. Але треба спочатку дочекатися завершення єврокубкового сезону й дізнатися, чи потрапляє Шахтар у груповий раунд напряму. Там їхнє місце і, гадаю, заради цього може якісь невеликі, але зміни будуть. Як на мене, то володарям Кубка не вистачає вправного нападника.

Шахтар виграв Кубок України, втримавши непросту перемогу над Ворсклою – "гірники" обійшли Динамо за кількістю трофеїв