Після поразки Жирони в поточному турі Барселона могла б зробити серйозну заявку на срібні медалі. Шанси у Циганкова і Довбика залишалися б, однак "блаугранас" у разі виїзної перемоги над Альмерією відірвалися б на чотири очки. Звісно ж, ніхто не сумнівався, що каталонці приб'ють останню команду Ла Ліги.

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Хаві провів невеличку ротацію, залишивши у запасі Канселу, Крістенсена та Рафінью. Втім, поєдинок виявився не таким вже й простим для гостей. На старті зустрічі тер Штеген парирував два удари з гострих кутів, а потім врятував взяв постріл Ембарби з центру штрафного й лонгшот Лосано.

Були й моменти, коли німець врятувати не міг. Наприклад, при виході Ембарби майже віч-на-віч (м'яч пройшов повз правий кут) чи при пострілі Ембарби з правого краю штрафного в дальню стійку. За дві хвилини по перерві Лосано вийшов сам на сам, але удар знову був невлучним.

По-хорошому, андалусійці награли десь на два голи, хоча показник очікуваних голів говорив про 0,74 (декілька епізодів пройшли з офсайдів) – але на другий тайм аутсайдера не вистачило. Підопічні Хаві ж за весь матч створили небагато, але свої нагоди Барса реалізовувала.

Каталонці відкрили рахунок ще на 14-й хвилині зусиллями Лопеса – Фермін з лінії воротарського замкнув подачу юного Форта (саме він замінив Канселу).

Ще за кілька хвилин Іньїго Мартінес пробивав головою з кутового (Машиміану виручив), а на 28-й хвилині Ямал увірвався на край штрафного, розкрутив Чумі й зацідив у ближню стійку. У компенсований же перед перервою час Фермін протягнув м'яч по центру завдав щільного удару – голкіпер парирував.

Зрештою, саме Фермін і подвоїв перевагу Барселони на 55-й хвилині. Серхі Роберто отримав передачу від Форта й виконав прострільну передачу, а Лопес зіграв на замиканні. Питання щодо переможця були зняті.

На 80-й хвилині справа могла дійти і до розгрому. Свіжий Феліш зачепився за відскок і пробивав з лівого кута воротарського, але м'яч влучив у зовнішній бік сітки. От тільки інших небезпечних моментів команда не створила. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 0:2.

"Блаугранас" відірвались від Жирони на чотири очки. Попереду ще два тури.

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