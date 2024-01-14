Манчестер Юнайтед і Тоттенхем не визначили сильнішого (2:2) у 21 турі АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди в цьому сезоні страждають через травми, однак Тоттенхем приємно дивує красивим футболом, а Манчестер Юнайтед не може похвалитися ні якістю гри, ні результатами. Втім, "дияволи" на очах Джима Реткліффа та Алекса Фергюсона, які розмовляли на трибунах, зумів зібратися та показати хороший футбол.

У "шпор" після травм і дискваліфікацій нарешті відновилася оптимальна лінія оборони. Це дозволило спокійно будувати атаки з глибини, розігруючи м'яч під тиском. Тоттенхем задав високий темп, а Манчестер Юнайтед його підтримав пресингом і вертикальними контрвипадами.

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Рашфорд і Хьойлунд знайшли спільну мову

Старт зустрічі залишився за господарями. Вони відкрили рахунок – Бруну класним пасом підключив Рашфорда, а коли той після стіночки з Хьойлундом втратив м'яч, то Расмус невідпорним ударом бахнув у "дев'ятку". МЮ забив вже на третій хвилині.

Взаємодія між Рашфордом і Хьойлундом налагоджується. Поспішні рішення у чужому штрафному досі помітні, але форварди починають розуміти один одного. Наприкінці першого тайму вони ще раз обігралися перед воротами, і Маркус поклав м'яч точно в дальній кут. Потім був ще один спільний момент.

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Кутовий Тоттенхема = небезпека

Тоттенхем не знітився, а продовжив розмашисто атакувати: проникні передачі через півфланги, різкі переведення з однієї бровки на іншу. Гальмував це все Вернер, який вийшов у старті через кілька днів після трансферу. Німець не розумів задумів партнерів і запам'ятався жахливими ударами. Його 4 рази обіграли, а з шести дуелей Тімо не виграв жодної.

А по-справжньому гострі шанси у гостей виникали після стандартів. Тоттенхем вигравав все повітря під час подач з кутових. Далот зупинив м'яч на лінії воріт, коли бив Бентанкур. Рішарлісон зіграв на випередження та зрівняв рахунок з передачі Порро. Ромеро виграв позицію та пробив у поперечину.

Команди згодилися на нічию

Другий тайм теж розпочався зі швидкого гола, але вже Тоттенхема. Вернер реабілітувався за серію поганих рішень і знайшов коридор для пасу на Бентанкура. Уругваєць увірвався та пробив без шансів для Онана.

"Шпори" забрали собі ініціативу, а Манчестер Юнайтед зрідка доходив до штрафного майданчика та намагався використати дивні рішення Удоджі (захисник двічі ледь не зрізав м'яч у власні ворота). Двічі небезпечно завершував Мактомінай – неточно.

Наприкінці зустрічі інтенсивність впала. Здалося, що обидві команди змирилися з нічиєю. Такий підсумок більше подобається Тоттенхему, який має 40 очок і йде п'ятим у таблиці. МЮ на 7 місці з 32 балами.