Схоже, що Андрій Лунін отримає більше шансів у складі мадридського Реала.

Лунін не лише вийде у основі на фінал Суперкубка Іспанії проти Барселони, але й гарантовано отримає ще одну нагоду.

Реал – Барселона: Лунін виходить у старті на Ель Класіко – склади та онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії

Видання Movistar перед початком Ель Класико запитало в Анчелотті, хто з воротарів, Лунін чи Кепа, зіграє в поєдинку Кубка Іспанії проти Атлетіко. Наставник Реала відповів "Лунін".

До слова, поєдинок Кубка Іспанії Атлетіко – Реал відбудеться 18 січня, початок о 22:30. Сьогодні ж "вершкові" зіграють з Барселоною за Суперкубок Іспанії – старт о 21:00.

Кепа привіз курйозний гол, але Реал все одно переміг Атлетіко – битва з 8 голами вивела "вершкових" у фінал Суперкубка