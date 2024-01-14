Нігерія невдало стартувала на Кубку африканських націй-2023, розійшовшись миром з Екваторіальною Гвінеєю. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок африканських націй-2023, група A, 1-й тур

Нігерія – Екваторіальна Гвінея – 1:1

Голи: Осімхен, 38 – Сальвадор, 36

У стартовому матчі турніру Кот-д'Івуар переграв Гвінею-Бісау. Сьогодні ж зустрілись їхні суперники по групі A – Нігерія та Екваторіальна Гвінея. Кінцівка першого тайму стала визначальною. Андердорги повели в рахунку на 36-й хвилині – Сальвадор точним ударом у нижній кут вивів Екваторіальну Гвінею вперед.

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Нігерія відігралась миттєво. Лукман прорвався лівим флангом, а Осімхена ніхто не тримав у воротарському. "Суперорли" мали чималу перевагу за ударами (15:7), проте у другому таймі голів не було – Нігерія та Екваторіальна Гвінея завершили матч 1:1.

Таким чином, Кот-д'Івуар одноосібно став лідером групи A з 3 очками, Нігерія та Екваторіальна Гвінея набрали по 1 пункту, а Гвінея-Бісау остання з 0 балів.

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