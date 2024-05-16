Андрій Лунін має шанс залишитися в столиці Іспанії навіть після потенційного прощання з Реалом.

Українець опинився в списку інтересів принципового суперника "вершкових" – Атлетіко, стверджує El Gol Digital.

Куртуа роздає впевнені заяви на тлі сидіння Луніна в запасі – бельгієць вже говорить про фінал ЛЧ

"Матрацники" готуються до прощання зі своїм багаторічним воротарем Яном Облаком. Дієго Сімеоне весь сезон стежив за Луніним і залишився задоволений рівнем Андрія. Повернення Тібо Куртуа відсунуло українця на другий план, тому влітку він може наважитися навіть на такий резонансний перехід.

Реал нібито хоче виручити за 25-річного Луніна 30 млн євро. Приблизно стільки ж Атлетіко чекає за Облака, який на 6 років старший.

Реал легко здобув найбільшу перемогу в сезоні – Лунін рахує 10 сейвів Куртуа, Довбик озирається на Джуда